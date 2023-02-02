В Николаеве могут открыть чрезвычайное консульство Дании, - Ким

В Николаеве могут открыть чрезвычайное консульство Дании, чтобы усилить сотрудничество датской и украинской стороны.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Апостроф ТV.

Он прокомментировал недавний визит в Николаев Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.

- Премьер-министр Дании своими глазами смогла посмотреть ситуацию в городе. Это очень помогло для коммуникации. Детали переговоров между лидерами Украины и Дании я не могу раскрыть, но все было конструктивно и продуктивно. Дания заверила, что будет надежным партнером для Николаевщины до победы и будет помогать в развитии. Есть уже конкретные шаги, которые они предпринимают. Думаю, будет открываться чрезвычайное консульство Дании в Николаеве, чтобы сотрудничество шло еще быстрее, – сказал Ким.