«Будем увольнять столько, сколько необходимо», - Зеленский хочет, чтобы чиновники не были замешаны в коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководителей ведомств будут менять, пока не найдут тех, кто не будет замешан в коррупции.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины за оперативное кадровое реагирование. К сожалению, в некоторых областях только так можно гарантировать законность – меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений. Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы люди в конце концов не пачкались на должностях.