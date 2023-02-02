Президент Еврокомиссии и Глава дипломатии ЕС прибыли в Киев

В четверг, 2 февраля, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев в рабочим визитом.

Об этом они сообщили в своих Twitter.

По словам Урсулы, это уже четвертый ее визит в Киев с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

«На этот раз (приехала - ред.) с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества», - отметила она.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал, что прибыл в Ккраинусую столицу чтобы передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну.

«Помощь Евросоюза достигла 50 миллиардов евро с начала войны России. Европа была объединена с Украиной с первого дня. И будет с вами, чтобы побеждать и восстанавливаться», - сообщил он в сети.

Кроме того, издание Reuters сообщило, что в Киев прибыли более десятка чиновников Европейского Союза с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи.

Издание пишет, что эта символическая поездка имеет целью подчеркнуть поддержку Украины накануне первой годовщины полномасштабного вторжения россии.

«Это очень сильный сигнал, что мы находимся в Киеве во время войны. Это сигнал для украинского народа. Это сигнал для России. Это сигнал для мира», - сказал высокопоставленный чиновник ЕС изданию.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят с помощью санкций погрузить экономику россии в рецессию на десятилетие.