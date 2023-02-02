Австрия высылает еще четырех российских дипломатов – их подозревают в шпионаже

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон-грата. Их подозревают в шпионаже.

Об этом сообщает AFP.

«Австрия высылает четырех российских дипломатов», - говорится в сообщении.

При этом австрийское издание Kurier, цитируя Министерство иностранных дел, сообщает, что российские дипломаты подозреваются в шпионаже.

«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях», – говорится в сообщении.

Напомним, Австрия в апреле 2022 года уже выслала четырех российских дипломатов.