Президент Зеленский провел заседание Ставки и рассказал о планах оккупантов и противодействии им

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня впервые провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в двойном формате.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Сначала провели заседание с традиционным полным составом Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте, попытки россии усилить давление на Донбассе, обеспечение армии, подготовку кадров.

– А потом, во второй половине дня – дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо значимого разговора. Мы не оставим без нашего ответа никаких агрессивных действий оккупанта. Враг в специфической стадии, когда стратегически проигрыш россии уже понятен. Но тактически у них есть еще ресурс для попыток наступательных действий. Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют.