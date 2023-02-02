Президент Зеленский провел заседание Ставки и рассказал о планах оккупантов и противодействии им

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня впервые провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в двойном формате.
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
Сначала провели заседание с традиционным полным составом Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте, попытки россии усилить давление на Донбассе, обеспечение армии, подготовку кадров.
– А потом, во второй половине дня – дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо значимого разговора. Мы не оставим без нашего ответа никаких агрессивных действий оккупанта. Враг в специфической стадии, когда стратегически проигрыш россии уже понятен. Но тактически у них есть еще ресурс для попыток наступательных действий. Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют.
- Мы должны продолжать то же, что делаем: усиливать нашу стойкость, быть абсолютно едиными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием – нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром о поставках для обороны. А также должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на россию. Враг должен выйти из этой стадии значительно более ослабленным, чем они предсказывают для себя в худших сценариях. Это трудная задача для нас. Но мы должны её выполнить, – объяснил Зеленский.