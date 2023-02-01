«Как минимум минус два»: Арахамия анонсировал новые чистки в Раде

Вскоре еще два народных депутата от запрещенной ОПЗЖ избавят мандатов.

Об этом сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Продолжаем работать над очищением парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере -2 мандата. А может, и больше. Детали – со временем», - написал Арахамия.

Арахамия отметил, что процесс будет проходить в рамках Конституции и законов Украины, то есть без шансов обжалования в украинских и международных судах.

«К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Но надежно. Работаем дальше и будем информировать о результатах», – добавил нардеп.

Напомним, как нардеп из Николаева, работавший на ФСБ и Медведчука, составил депутатский мандат.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему не получится быстро забрать мандаты у беглых нардепов.