Уже в этом году можно начать переговоры о членстве в Евросоюзе, - Зеленский о саммите Украина-ЕС

У Украины достаточно конкретных договоренностей с партнерами о том, как стать еще ближе с Европейским союзом.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он подвел итоги состоявшегося в Киеве очередного саммита Украина – Европейский союз.

– И мы достигнем целей нашего государства. Европейских целей нашего государства. Сегодня очень чувствовалась уверенность в этом на саммите. Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре.

– Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году. Есть понимание партнерами также и того, что в этом году должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на россию, в том числе санкционное давление.