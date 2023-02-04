Китай может вторгнуться в Тайвань до 2027 года, – директор ЦРУ

Глава КНР Си Цзиньпин хочет в течение четырех лет создать предпосылки для военного вторжения Китая на Тайвань.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает японская NHK.

Во время выступления в Джорджтаунском университете Бернс сказал, что разведслужбы США располагают данными, что глава Китая ориентировал вооруженные силы КНР быть готовыми к вторжению на Тайвань до 2027 года.

«Это не означает, что он намерен начать вторжение в 2027 году или в любом другом году, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций», – сказал директор ЦРУ.

Он также добавил, что «не стал бы недооценивать амбиции Си по Тайваню».

Директор ЦРУ также сказал, что Си Цзиньпин внимательно следит за вторжением рф в Украину. Он сказал, что, вероятно, президент Китая «смущен» и «немного отрезвил» после действий российских военных.

Напомним, как мериканский генерал ВВС Майк Манихан разослал служебное письмо командирам, в котором призвал готовиться к войне с Китаем в 2025 году.

Также напомним, как в МИДе Тайваня опасаются, что обострение ситуации с Китаем будет в 2027 году.