Профильный комитет ВР подготовил законопроекты о прозрачности оборонных закупок и признании ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

Фото: архив Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Украины на своем заседании в пятницу, 3 февраля, рассмотрел законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон Украины «Об оборонных закупках». В соответствии с документом, закупки должны стать более прозрачными, но учитывая государственную тайну.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат, член Комитета Игорь Копытин.

«Вчера работали в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В повестке дня было несколько важных законопроектов, в частности, о прозрачности закупок Минобороны. Решение разработать этот законопроект было принято после заседания Комитета, на котором руководство Минобороны отчитывалось о скандальном договоре на питание военнослужащих. Закон Украины "Об оборонных закупках" (работал над ним как соавтор) был принят летом 2020 года. Но он нуждается в изменениях с учетом реальных реалий. Мы проанализировали ситуацию с вышеупомянутым договором и прописали изменения в Закон так, чтобы минимизировать возможность повторения таких ситуаций. Теперь закупки станут более прозрачными и доступными для общества, кроме, конечно, тех, которые являются государственной тайной и разглашение которых может представлять угрозу безопасности страны», - написал Копытин.

По его словам, законопроект (регистр. №8381) одобрен Комитетом и рекомендован для принятия Верховной Радой за основу в первом чтении.

«Кроме того, рассмотрели Проект Постановления о признании российской преступной организации, известной под названием «частная военная компания Вагнера» или «Группа Вагнера» международной преступной организацией и осуждение деятельности ее участников (регистр. № 8397). Делаем все для того, чтобы после окончания войны каждый наемник этого сборища зэков и головорезов не мог укрыться от наказания за военные преступления против украинцев, где бы он ни был», - сообщил народный депутат.

«Еще два законопроекта при моем соавторстве касаются усовершенствования правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (регистр. № 8312), и внесение изменения в статью 8 Закона Украины «О критической инфраструктуре» (об урегулировании споров, предметом которых есть право собственности государства на объекты критической инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности) (регистр. №8316)», - добавил Игорь Копытин.

Также члены Комитета рассмотрели Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об обороне Украины» об усовершенствовании процедур управления оборонными ресурсами (№8187). Благодаря документу усовершенствуется процедура управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов ЕС. Эти три законопроекта также одобрены Комитетом и рекомендованы для принятия Верховной Радой за основу в первом чтении.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором Минобороны обвинили в закупке продуктов питания по завышенным ценам. Министр обороны Резников ответил, что злоупотреблений не было и услуги по питанию закупили по справедливым ценам. Он считает расследование манипулятивным и видит в нем попытку подорвать доверие западных партнеров к Украине.

После Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал доклад министра обороны Резникова о закупках питания для военных. По результатам заседания было решено провести проверки поставщиков и сделать закупки более прозрачными.