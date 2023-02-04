Пропагандистский телеканал RT прекращает свою деятельность и в Германии – говорят, что этому поспособствовали санкции ЕС

Немецкое подразделение пропагандистского телеканала россии Russia Today - заявило о прекращении деятельности в стране. Глава редакции обвинила в этом девятый пакет санкций ЕС.

Об этом говорится в заявлении российского телеканала.

«RT DE Productions с сожалением сообщает о решении прекратить журналистскую деятельность компании в Германии. Однако контент и репортажи RT DE останутся доступными для вас на этом вебсайте», - говорится в сообщении.

Телеканал обвинил ЕС в «репрессивных ограничениях свободы прессы и средств массовой информации». Также он заявил о якобы огромном давлении со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц.

Как пояснила глава немецкой редакции Динара Токтосунова, RT DE прекратил деятельность из-за девятого пакета санкций ЕС, перекрывшего финансирование телеканала.

«Девятый пакет санкций ЕС перекрыл финансирование RT DE Productions, что сделало невозможным продолжение журналистской деятельности компании в Германии. Сайт и телеканал RT DE будут продолжать работу вне ЕС, из Москвы», - пишет Токтосунова.

Напомним, Франция заблокировала счета пропагандистского RT - в россии угрожают ответными мерами.