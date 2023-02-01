Над Америкой зафиксировали два китайских разведывательных воздушных шара – США и Китай обменялись обвинениями

Пентагон зафиксировал китайский разведывательный аэростат над США. Еще одну заметили на Латинской Америке.

Спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что за пулей над США наблюдали несколько дней, передает CNN.

«Мы уверены, что этот высотный аэростат принадлежит Китаю. Случаи такой активности наблюдались в последние несколько лет, в частности администрацией», — заявил Райдер.

Военные приняли решение не сбивать шпионский шар. Чиновник сказал, что правительство США сотрудничает с правительством Китая как через китайское посольство в Вашингтоне, так и через дипломатическую миссию США в Китае. Однако в США считают, что воздушный шар имеет "ограниченную дополнительную ценность" с точки зрения сбора разведданных, сказал чиновник.

США уже не впервые фиксируют такой объект – подобные устройства замечали еще при президентстве Дональда Трампа. Впрочем, на этот раз воздушный шар остается над территорией страны дольше.

Позже в США заявили, что еще один китайский воздушный шар-шпион пролетел над Латинской Америкой, пишет CNN.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с директором Центрального офиса иностранных дел Китая Ван И. Он заявил, что появление наблюдательных воздушных шаров в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета Соединенных Штатов, сообщил Государственный департамент.

В разговоре Блинкен также сообщил, что отменяет свой визит в Китай.

«Госсекретарь сообщил, что он планировал посетить Пекин, чтобы продолжить выполнение повестки дня, согласованной президентом Джо Байденом и президентом Си в ноябре на Бали. Министр принял во внимание заявление Китая о сожалении, но подчеркнул, что это безответственный акт и явное нарушение суверенитета США и международного права, подрывающее цель поездки», - говорится в сообщении.

Госсекретарь объяснил, что на фоне такой ситуации неуместно посещать Пекин.

"Он подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены дипломатическому взаимодействию и поддержке открытых линий связи, и что он будет готов посетить Пекин, как только позволят условия", - добавили в Государственном департаменте.

Блинкен должен был приехать в КНР 5 февраля, где планировал встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином.

Министерство иностранных дел Китая утверждает, что это гражданский воздушный шар, используемый для метеорологических целей, но американские политики уже требуют, чтобы его сбили.

В заявлении МИД Китая говорится, что отмена визита Блинкена — это внутреннее дело США.

«Одна из задач дипломатических команд обеих сторон — надлежащее управление двусторонними отношениями и, в частности, взвешенным решением чрезвычайных ситуаций. На самом деле, ни одна сторона никогда не объявляла о визите (Блинкен в КНР, - ред.). Это дело США принимать решение, и мы уважаем его», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что китайский воздушный шар случайно залетел в воздушное пространство США в результате форс-мажорных обстоятельств, а также отметил, что Китай предупредил американскую сторону об этих обстоятельствах и предоставил информацию о назначении зонда.