Городская власть Днепра ответила на предложение россиян обменять памятники Ломоносову и Пушкину на дрова

Демонтаж памятника Ломоносову Администрация российского города Кременки Калужской области обратилась к мэру Днепра Борису Филатову с предложением обменять демонтированные памятники на дрова для граждан Украины.

Письмо администрации Кременок и ответ Днепровского горсовета опубликовал мэр Днепра Борис Филатов.

В письме мэру Днепра россияне вспомнили, что «в Днепропетровске снесли» памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову, а также поэту Александру Пушкину.

В ответе Днепровского горсовета за подписью секретаря Александра Санжара говорится, что администрация Кременок «чуть-чуть застряла в прошлом, потому что названия города Днепропетровска не существует уже как лет восемь», а потому к главе российского города будут обращаться как к председателю рабочего поселка, которым город Кременки был раньше.

«Письмо пришло к нам по электронной почте, поэтому просим принять искренние поздравления с тем, что до вашего рабочего поселка дотянули интернет (…). А нормальные дороги, судя по фото вашего села, до вас еще не дотянули», — говорится в ответе от горсовета Днепра.

В горсовете также добавили, что демонтированные памятники были переданы на сохранение до решения вопроса об их статусе как культурном наследии. Однако городская власть Днепра готова обсуждать вопросы обмена памятника русскому писателю Максиму Горькому.