Украина расторгла соглашение с россией об изучении космоса, действовавшее с 1996 года

В субботу, 4 февраля, Кабинет Министров принял решение, которым прекратил действие соглашения с правительством россии о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.