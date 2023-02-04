Украина расторгла соглашение с россией об изучении космоса, действовавшее с 1996 года

В субботу, 4 февраля, Кабинет Министров принял решение, которым прекратил действие соглашения с правительством россии о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенном 27 августа 1996 года, и протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничество в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенное 26 ноября 2010 года», - отметил Мельничук.