Зеленский сообщил, что по представлению СБУ лишил украинского гражданства еще ряд лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал очередное решение о лишении украинского гражданства ряда лиц.

Об этом он сообщил во время своего традиционного видеообращения.

– Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов, – сказал Зеленский.

Он не назвал фамилии тех, кого лишат гражданства, но в сети появился список. Пока достоверно неизвестно, действительно ли именно об этих лицах идет речь. Среди них в основном топ-чиновники времен Януковича: экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко.