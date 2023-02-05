«Дію» могут внедрить в более чем пяти странах, - Министр цифровой трансформации

Министерство цифровой трансформации обсуждает внедрение «Дії» с более чем пятью странами.

Об этом глава министерства Михаил Федоров сказал в интервью Радио Свобода, пишет Цензор.НЕТ.

«Это более 5 стран. Мы ведем коммуникацию по внедрению «Дії» в этих странах. Это несколько европейских стран и страны Азии и страны Африки», - сказал чиновник.

Он отметил, что передача технологий является определенным элементом дипломатии, основанной на принципе «win-win» – помочь другим странам развиваться.

«Потенциально это немаленькие деньги, чтобы привлекать в наш бюджет. Речь может идти о миллиардах гривен по внедрению «Дії» за короткий период времени. Продается не только технологический продукт и не только один, но и экспертиза и консалтинг», - подчеркнул Федоров.

Напомним, что американское агентство USAID предоставляет $650 тысяч на разработку аналогов украинского приложения «Действие» в других странах мира.