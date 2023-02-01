Федоров назвал Маска «одним из самых больших частных доноров будущей победы Украины»

Американский миллиардер Илон Маск является «одним из крупнейших частных доноров будущей победы Украины».

Об этом в интервью Радио Свобода подчеркнул вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

- Я думаю, что его лично вклад, его компании – это более 100 миллионов долларов. И это инвестиции. Он является одним из самых больших частных доноров нашей будущей победы. Поэтому сегодня у нас продолжается коммуникация. Только недавно я ему отправлял фото последней партии Starlink, как их используют люди, как питаются операторы, энергетическая инфраструктура. И я очень осторожно отношусь к нашим отношениям, стараюсь показывать, что мы максимально эффективные партнеры, – подчеркнул глава Минцифры.

На уточнение о том, повлияли ли каким-либо образом заявления Маска о невозможности бесплатного предоставления Украине терминалов Starlink, Федоров отметил, что после этого «Украина получила уже много партий по цене, которая немного меньше, чем вообще они стоят».

Starlink Илона Маска – это сеть более 2000 спутников, вращающихся вокруг Земли и связывающихся с тысячами наземных терминалов.

По оценкам экспертов, присутствие Starlink в Украине оказалось неоценимым не только на фронте, но и в восстановлении энергетической и коммуникационной инфраструктуры, поврежденной в результате российских ударов.

В начале октября Маск в твиттере написал, что для достижения мира Украина должна оставаться нейтральной, а россии нужно отдать Крым. Причем, по его словам, «Крым формально является частью россии, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)».

Это заявление вызвало осуждение украинского общества. После критики и реакции президента Владимира Зеленского Маск заявил, что продолжает поддерживать Украину, но выступает против «масштабной эскалации» в войне россии против Украины.