Канада отправила Украине первый танк Leopard 2

Канада отправляет первый основной боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины. Всего страна должна передать Украине четыре таких танка.

Об этом сообщила в микроблоге Twitter министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

«Сегодня самолет Королевских воздушных сил Канады отправился из Галифакса для перевозки первого основного боевого танка Leopard 2, который Канада отправляет в Украину. Канада выступает на стороне народа Украины. Мы продолжим обеспечивать Вооруженные Силы Украины техникой, которая им нужна для победы», – подчеркнула Ананд.