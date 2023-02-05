Министр цифровой трансформации рассказал, планируют ли проводить перепись населения и выборы в «Дії»

Вицепремьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал возможность проведения выборов и переписи населения с помощью приложения «Дія».

Об этом идет речь в его интервью Радио Свобода.

– Сейчас вообще нет такой цели – заниматься выборами через «Дію». Относительно переписи населения. Хороший вопрос. Мы об этом публично активно не коммуницировали, но я сейчас ответственен за реформу службы статистики. Мы приняли в прошлом году два законопроекта, один из которых о переписи населения. И там отмечено, что мы можем проводить первый раунд переписи, используя электронные средства. И мы можем задействовать «Дію», – рассказал министр.

По словам Федорова, одним из партнеров такой переписи планировала быть и, как он уверен, будет компания Apple.

– Они нам помогают специалистами по кибербезопасности. Потому что они являлись партнерами переписи в США. Вот такой интересный кейс. И я уверен, что это был бы проект мирового уровня. Мы бы показали, как можно, используя технологию, делать уже новые переписи населения, которые показывают уже более объективную, активную информацию, – отметил глава Минцифры.

Что касается выборов через «Дію», то для того чтобы они состоялись, по словам Федорова, должна завершиться прежде всего реформа целого ряда государственных секторов.

- Нужно невероятное доверие к власти, невероятное доверие к правоохранительным органам, судебной системе и электронной системе и высокий уровень цифровых навыков у населения. Если все эти компоненты будут вместе, то будет доверие друг к другу, тогда можно строить электронные выборы. Поэтому нужно строить эти институты. Мы тоже этим занимаемся, – рассказал он.

Всеукраинскую перепись населения украинские власти планировали провести в 2023 году. Осенью 2021 года Верховная Рада предварительно согласовала выделение на его подготовку более 82 миллионов гривен. Однако теперь она может состояться не раньше чем после окончания войны.

– Во время войны перепись проводить нельзя. И сразу после войны ее тоже нельзя проводить. Я думаю, что если война закончится к середине 2023 года, то в конце 2025 года, возможно, мы сможем ее (перепись – ред.) провести, – объяснила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Последний раз всеукраинскую перепись населения в Украине проводили в 2001 году, поэтому актуальных данных относительно количества населения у украинской власти нет.