Шольц ответил путину на его заявление о «немецких танках с крестами, которые снова угрожают россии»

Президент россии владимир путин своими словами о том, что «опять немецкие танки угрожают России» пытается оправдать войну.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Bild.

Шольц отметил, что эти слова путина являются частью «серии непонятных исторических сравнений», которые президент россии использует для оправдания войны в Украине.

– Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины, – заявил он.

В то же время Шольц уверен, что предоставление западных танков не приведет к эскалации войны.

– Вместе с союзниками мы даем Украине боевые танки, чтобы они могли защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно координируя это с нашими союзниками, прежде всего с Америкой, - сказал Шольц, добавив, что этот подход предотвращает эскалацию войны.

Также канцлер ФРГ заявил о договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что западное оружие не будет использовано для атак по территории россии.

Напомним, ранее путин заявил: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками – Leopard, – на борту которых кресты».