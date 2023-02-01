Китай выразил «сильное недовольство и протест» из-за того, что США сбили шпионский аэростат

Китай выразил «сильное недовольство и протест» в связи с решением США сбить шар-шпион, который летал над территорий США несколько дней. В Китае шар называют «гражданским беспилотным летательным аппаратом».

Соответствующее заявление 5 февраля опубликовало Министерство иностранных дел Китая.

В нем говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с «форс-мажорными обстоятельствами».

«Китайская сторона явно просила американскую сторону должным образом решить этот вопрос в спокойной, профессиональной и сдержанной манере. Представитель Минобороны США также отметил, что аэростат не представляет военной или физической угрозы для людей на земле. В таких условиях применение силы США является явной чрезмерной реакцией и серьезным нарушением международной практики. Китай будет решительно защищать законные права и интересы заинтересованной компании и оставляет за собой право при необходимости дать дополнительные ответы», – говорится в сообщении МИД.



Напомним, над Америкой зафиксировали два китайских разведывательных воздушных шара – США и Китай обменялись обвинениями. Позже сообщалось, США сбили вероятно китайский шпионский воздушный шар над океаном и начали сбор обломков.