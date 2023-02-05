Столица штата Нью-Йорк поможет отстроить Бучу

Американский город Олбани, столица штата Нью-Йорк, предложил стать партнером города Буча, которому поможет в восстановлении.

Об этом сообщил мэр украинского города Анатолий Федорук во время его поездки в Соединенные Штаты, цитирует Укринформ.

- В штате Нью-Йорк мы планируем посетить Олбани – будущий город-партнер Бучи. Мэрия этого города вышла с инициативой о партнерских отношениях с нашим городом. Главная цель - донести до народа Соединенных Штатов то, что происходит в Украине, и наладить прямые связи с политиками, фондами, которые помогают нам в восстановлении, - сказал Федору.

Мэр Бучи сообщил, что делегация мэрии находится в США с 6-дневным рабочим визитом.

По словам мэра, «важно восстановить то, что разрушено, но еще важнее – стать гораздо более современными и сильными, чем мы были до 24 февраля».

Он отметил, что американская сторона обеспечила для него в Вашингтоне «достаточно высокий уровень встреч» – от руководства Агентства США по международному развитию USAID до конгрессменов, чиновников, партийных деятелей, журналистов, бизнесменов.

- И демократы, и республиканцы консолидированы в вопросе поддержки Украины – как сейчас, чтобы достичь победы в войне, так и в перспективе, – поделился он.

После российских зверств в Буче к ней приковано внимание мира, отметил мэр: «Нам приходится выполнять в это время даже в определенной степени дипломатическую миссию, принимая политиков и разные делегации».

Руководитель города также рассказал, что в Вашингтоне принимал участие в заседании руководства USAID, где было принято решение о выделении Украине и Молдове 135 млн долларов из средств, которые ранее предназначались для Американо-российского инвестиционного фонда TUSRIF.