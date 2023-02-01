Резникова на посту министра обороны может сменить Буданов, - нардеп Железняк

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов может сменить Алексея Резникова на посту министра обороны страны.

Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк.

«Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР», — написал Ярослав Железняк.

Он также отметил, что Резников может перейти работать в министерство стратегических отраслей промышленности.

Напомним, ранее опубликовали расследование, в котором Минобороны обвинили в закупке продуктов питания по завышенным ценам. Министр обороны Резников ответил, что злоупотреблений не было и услуги по питанию закупили по справедливым ценам. Он считает расследование манипулятивным и видит в нем попытку подорвать доверие западных партнеров к Украине.

Как известно, скандальное соглашение с поставщиком «Актив компани» на 13 миллиардов гривен от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий. Летом прошлого года у него проводились обыски в рамках уголовного производства по хищениям на поставках амуниции для военных.

23 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал доклад министра обороны Алексея Резникова о закупках питания для военных. НАБУ в рамках уголовного производства проверит законность действий Минобороны. После этого в ведомстве начались кадровые чистки и увольнения. 24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также потерял свой пост и Хмельницкий.

Также сообщалось, что советник из Минобороны подозревается в схеме, когда ведомство потратило ₴1,7 миллиарда на недобросовестного поставщика.

Кроме этого, СБУ разоблачила чиновников Минобороны на хищении при строительстве казарм для военных на Николаевщине.