Экс-премьер Израиля рассказал, как был посредником между Украиной и рф, и что путин якобы обещал не убивать Зеленского

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет дал пятичасовое интервью, в котором, в частности, рассказал о своей роли посредника в переговорах между Украиной и россией в марте 2022 года.

Об этом пишет The Jerusalem post со ссылкой на израильский Channel 12.

Беннетт говорит, что он инициировал идею израильского посредничества между Украиной и рф. Он рассказал, что поехал в москву по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского, считая, что есть небольшой промежуток времени, за который можно достичь соглашения о прекращении войны. Во время встречи с путиным Беннет спросил «Вы намерены убить Зеленского?».

– Я не собираюсь убивать Зеленского, – сказал путин.

Беннетт ответил: «Мне нужно понимать, что вы даете мне слово не убивать Зеленского», и путин снова пообещал этого не делать. Беннетт позвонил по телефону Зеленскому, чтобы сказать, что ему не грозит смерть.

“Решение путина не убивать Зеленского было по сути уступкой его цели “денацификации Украины”, и он также был готов отступить от своего требования по разоружению. Беннетт смог добиться от Зеленского уступки, что тот откажется от желания присоединиться к НАТО», - говорится в материале.

– У меня создалось впечатление, что они оба хотели прекращения огня, но в конце концов, – сказал Беннет, – переговоры не остановили боевые действия.

На интервью Беннета отреагировал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк:

“Возникают странные инсайды эксов о посредничестве: путин якобы давал гарантии не убивать, а Запад прервал перспективные переговоры. Но все это фикция”, – написал он в Twitter.

Виникають дивні інсайди ексів про «посередництво»: Путін нібито давав «гарантії не вбивати», а «Захід перервав перспективні переговори». Але все це фікція.

За ru-вторгненням стоїть не «розширення НАТО», гарантії безпеки чи санкції, а бажання Рф знищити 🇺🇦 та вбивати українців. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 5, 2023

Напомним, что Украина в сентябре 2022 года подала заявку на вступление в НАТО. В марте сообщалось, что российские оккупанты совершили более 10 попыток покушения на Зеленского. Позднее он признавал, что остается одной из мишеней для российских спецслужб.