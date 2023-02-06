США предупредили Турцию, чтобы она не помогала россии обходить санкции

Представитель Министерства финансов США Брайан Нельсон во время визита в Стамбул предупредил Турцию о последствиях помощи россиянам в обходе западных санкций.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на Reuters.

В своей речи перед банкирами Нельсон подчеркнул, что заметный годовой рост экспорта в россию делает турецкие предприятия «особо уязвимыми к репутационным и санкционным рискам», что чревато потерей рынков стран «Большой семерки».

По словам высокопоставленного американского чиновника, во время встреч в Анкаре и Стамбуле Нельсон и его делегация заявили, что турецкие компании экспортируют в россию товары на десятки миллионов долларов.

- Нет ничего удивительного в том, что россия активно стремится использовать свои исторические экономические связи с Турцией. Вопрос в том, каким будет ответ Турции, - отметил американский чиновник.

Также Нельсон призвал турецких банкиров усиленно проверять связанные с россией транзакции и отметил, что российские олигархи продолжают покупать недвижимость и швартовать яхты в Турции.

Он указал на схемы, с помощью которых россия пытается уклоняться от западных ограничений в поставках пластмасс, резины и полупроводников, используемых в военных целях. На этой неделе Нельсон также выступил с подобными посланиями в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане.