В Европейском Союзе и Госдепартаменте США призвали власти Грузии не возобновлять авиасообщение с россией, напомнив, в том числе, об угрозе вторичных санкций для тех, кто помогает россии обходить их.

Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано в комментарии Netgazeti .

«Нам известно о последних дискуссиях относительно возможного возобновления прямого авиасообщения между россией и Грузией. В связи с противоправной агрессией россии против Украины, Евросоюз наложил санкции на авиационную отрасль россии и запретил полеты в и через рф. Евросоюз призывает Грузию присоединяться к санкциям, примененным ЕС и другими странами против авиационной отрасли россии, и сохранять бдительность по поводу попыток обходить санкции, поскольку санкционный режим предусматривает возможность применения санкций к тем, кто участвует или поддерживает обход санкций ЕС против россии», - отметил Петер Состояние.

Он также напомнил, что из-за санкций россии сложнее поддерживать техническое состояние имеющихся у нее самолетов, поэтому использовать их и принимать в своих аэропортах становится опаснее.

В США, комментируя перспективу возобновления прямого авиасообщения между оіи Грузией, заявили, что это может поставить под угрозу санкции компании, которые будут обслуживать российские воздушные суда в грузинских аэропортах.

«Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы были бы обеспокоены, если бы полеты между россией и Грузией возобновились, учитывая, что компании в грузинских аэропортах могут попасть под санкции, если они будут обслуживать самолеты, подлежащие дополнительному импортно-экспортному контролю», - заявили в Госдепартаменте.

Напомним, что глава мид россии сергей лавров на пресс-конференции 18 января выразил надежду, что прямое авиасообщение между россией и Грузией в скором времени будет восстановлено. У правящей партии Грузии такую возможность поддержали. Однако президентка Грузии Саломе Зурабишвили выступила против.