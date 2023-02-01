Резников прокомментировал свое возможное увольнение: «Только по решению Президента я буду принимать те или иные решения»

Министр обороны Алексей Резников готов покинуть свой пост, если такое решение примет Президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, 5 февраля.

– Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Следует быть готовым, что этот этап закончится. Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек – это Верховный главнокомандующий, Президент Украины Владимир Зеленский согласно Конституции. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению Президента Украины я буду принимать те или иные решения, – сказал Резников.

Также он добавил, что в случае увольнения будет заниматься тем, что ему предложит Зеленский.

– Я буду делать все для нашей победы. Моя профессия юриста позволяет мне думать оптимистично, что я найду себе интересный проект, чтобы не просто победить в этой войне, но и наказать военных россии, - резюмировал Резников.

Как известно, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов может сменить Алексея Резникова в должности министра обороны страны.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором Минобороны обвинили в закупке продуктов питания по завышенным ценам. Министр обороны Резников ответил, что злоупотреблений не было и услуги по питанию закупили по справедливым ценам. Он считает расследование манипулятивным и видит в нем попытку подорвать доверие западных партнеров к Украине.

Как известно, скандальное соглашение с поставщиком «Актив компани» на 13 миллиардов гривен от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий. Летом прошлого года у него проводились обыски в рамках уголовного производства по хищениям на поставках амуниции для военных.

23 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал доклад министра обороны Алексея Резникова о закупках питания для военных. НАБУ в рамках уголовного производства проверит законность действий Минобороны. После этого в ведомстве начались кадровые чистки и увольнения. 24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также потерял свой пост и Хмельницкий.

Также сообщалось, что советник из Минобороны подозревается в схеме, когда ведомство потратило ₴1,7 миллиарда на недобросовестного поставщика.

Кроме этого, СБУ разоблачила чиновников Минобороны на хищении при строительстве казарм для военных на Николаевщине.