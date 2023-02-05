Украинская теннисистка Цуренко дошла до финала турнира в Таиланде

В Хуахине (Таиланд) завершился престижный теннисный турнир WTA 250. В финале соревнования встречались украинка Леся Цуренко и представительница Китая Чжу Линь.

Об этом сообщает Корреспондент.

Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 4:6, 4:6

Победительницей решающего противостояния стала китаянка, одержавшая победу за два сета. Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время украинка совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 14. На счету Чжу Линь один эйс, одна двойная ошибка и восемь выигранных брейк-поинтов из девяти.

Цуренко является воспитанницей тренеров из Южноукраинска – именно на Николаевщине она сделала свои первые шаги в теннисе.