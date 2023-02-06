Польша усилит охрану границы с рф – 200 километров возьмут под видеонаблюдение

Польша в марте должна начать строить электронное ограждение на границе с Калининградской областью россии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Электронная система на участке с Калининградской областью должна охватить около 200 км сухопутной границы. Подрядчик уже готовит проект, который передаст на утверждение пограничной службе.

Сообщается, что благодаря системе датчиков и камер можно вести мониторинг границы 24/7 вне зависимости от погодных условий. При этом не нужно находиться непосредственно на линии границы. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми.

Всего за прошлый год польские пограничники зафиксировали 11 случаев незаконного пересечения границы с россией.

Ранее Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.