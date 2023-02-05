Резников уверен, что Украина получит на вооружение западную тактическую авиацию

Украина получит от партнеров тактическую авиацию, обсуждается только то, какие именно это будут самолеты.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников, сообщает LIGA.net.

Министр подтвердил оценку, даваемую ранее, что Украина точно получит от партнеров по оборонной коалиции тактическую авиацию, а дискуссии сейчас идут только о том, какие именно самолеты это будут.

- Сегодня в плане помощи вооружением, которую мы записывали, как я это называю, в "просьбы к Санте", мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма. Самолеты тоже будут, – сказал Резников.

Он также уточнил, что "это могут быть F-16, Gripen или другие самолеты – для нас это уже не столь важно".