Израиль передаст Украине технологии оповещения об угрозе ракет и дронов

Израильская сторона пообещала передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.

Это подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции, передает Укринформ.

На вопрос журналиста, когда Украина может получить от Израиля технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах, Резников затруднился ответить о сроках, заметив лишь:

– Это правда. Израиль нам это обещал, – сказал Резников.

Ранее сообщалось, что Израиль изучает возможность передачи "Железного купола" Украине.