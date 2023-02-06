Израиль передаст Украине технологии оповещения об угрозе ракет и дронов

Израильская сторона пообещала передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.
Это подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции, передает Укринформ.
На вопрос журналиста, когда Украина может получить от Израиля технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах, Резников затруднился ответить о сроках, заметив лишь:
– Это правда. Израиль нам это обещал, – сказал Резников.
Ранее сообщалось, что Израиль изучает возможность передачи "Железного купола" Украине.