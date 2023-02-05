Украина ввела санкции против российской атомной отрасли

Введено в действие решение СНБО по санкциям против атомной отрасли россии.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

- Это не последнее решение относительно этой отрасли. Смысл наших шагов также и в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии. россия – это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов. российские ракеты неоднократно следовали по траекториям над ядерными объектами Украины.

– Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии. Для давления на другие страны. Для соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это – достаточные причины, чтобы и атомная отрасль россии была под глобальными санкциями. Мы работаем над этим с нашими партнерами, – сказал Зеленский.

Под санкции попали 200 юридических лиц. Среди них: "Росатом", его дочерние компании, ряд институтов и научно-исследовательских центров, заводов, а также российская "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Напомним, что Украина требует, чтобы Запад ввел санкции против российской атомной отрасли.

Ранее россия неоднократно направляла ракеты над Пивденноукраинской АЭС, а также обстреляла территорию станции.