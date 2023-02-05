«У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить», – Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное усиление атак россии на фронте.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области - ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело, но каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время. У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить, – сказал Зеленский.