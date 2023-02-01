Стало известно, кого назначат новым министром обороны, и какова дальнейшая судьба Резникова

Начальник ГУР, генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны Украины.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по стратегическим отраслям промышленности. Ранее эту должность занимал Павел Рябикин (бывший николаевский нардеп). Резникова перевели для усиления военно-промышленного сотрудничества.

"Что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше", - отметил Арахамия.

Временные главы МВД Игорь Клименко и СБУ Василий Малюк будут назначены на постоянной основе.