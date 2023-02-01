Резников не хочет возглавлять Минстратпром

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ему не поступало предложение о переводе на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Также он отказался бы от такой новой должности.

Об этом Алексей Резников рассказал в комментарии для «Фактов ICTV».

Как известно, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что должность министра обороны займет начальник ГУР, генерал-майор Кирилл Буданов, а Резникова планируют перевести руководить министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

– Я могу прокомментировать, что это для меня новость. У меня ни разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не было с президентом Украины, верховным главнокомандующим, – заявил Алексей Резников.

По словам Резникова, он впервые слышит такое предложение, но если бы он его получил, то отказался бы от должности руководителя Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.