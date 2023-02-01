Резников не хочет возглавлять Минстратпром

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ему не поступало предложение о переводе на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Также он отказался бы от такой новой должности.
Об этом Алексей Резников рассказал в комментарии для «Фактов ICTV».
Как известно, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что должность министра обороны займет начальник ГУР, генерал-майор Кирилл Буданов, а Резникова планируют перевести руководить министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.
– Я могу прокомментировать, что это для меня новость. У меня ни разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не было с президентом Украины, верховным главнокомандующим, – заявил Алексей Резников.
По словам Резникова, он впервые слышит такое предложение, но если бы он его получил, то отказался бы от должности руководителя Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
– Еще раз повторяю, что решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент, согласно Конституции Украины. Назначение на новую должность в любые министерства, конечно, обсуждаются по закону. О Минстратегпроме я слышу впервые.
Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует – это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД. Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка, – сказал Резников.