Боррель заявил, что страны ЕС не собираются вводить свои войска в Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что отправка войск странами Евросоюза в Украину не стояла и не стоит на повестке дня.

Об этом Боррель заявил в интервью El Pais

«Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска (в Украину – ред.), но это точно не стоит на повестке дня и никогда не стояло», - заявил он.

При этом Боррель отметил, что военнослужащие европейских стран участвуют в подготовке военных ВСУ, в частности экипажей западных танков.