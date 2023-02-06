Боррель заявил, что страны ЕС не собираются вводить свои войска в Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что отправка войск странами Евросоюза в Украину не стояла и не стоит на повестке дня.
Об этом Боррель заявил в интервью El Pais
«Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска (в Украину – ред.), но это точно не стоит на повестке дня и никогда не стояло», - заявил он.
При этом Боррель отметил, что военнослужащие европейских стран участвуют в подготовке военных ВСУ, в частности экипажей западных танков.
«Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их (бойцов ВСУ – ред.) подготовка уже началась в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения», – рассказал он.