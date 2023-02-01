Нардеп от ОПЗЖ Абрамович сложил депутатский мандат

Народный депутат от запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – При жизни» Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.

По его мнению, именно выход Абрамовича из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало дальнейшему развалу в украинском парламенте.

«Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ», - отметил Арахамия.

Давид Арахамия добавил, что Игорь Абрамович со своей проукраинской позицией никогда не ассоциировался с идеологией ОПЗЖ.

«Достаточно посмотреть на «синхронность» его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря, свой среди чужих в тылу пятой колонны. А созданная им депутатская группа «Восстановление Украины», последовательно поддерживающая все важные для будущего страны и отпор агрессора законодательные решения, в самые тяжелые месяцы войны лишь укрепила устойчивость нашего парламента перед внешним агрессором», - заявил он.

Также Давид Арахамия призвал других депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ последовать этому примеру.

«Пора уже наконец-то почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны», - резюмировал он.

Напомним, что ранее Арахамия анонсировал, что двое нардепов от запрещенной партии составят мандаты.