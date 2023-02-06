Рада отложила назначение нового главы Минобороны

Верховная Рада на этой неделе не будет разглаживать кадровые изменения в оборонном ведомстве.

Об этом сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны на этой неделе не произойдут», – написал Арахамия.

Как известно, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что должность министра обороны займет начальник ГУР, генерал-майор Кирилл Буданов, а Резникова планируют перевести руководить министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности. Позже Резников заявил, что не желает возглавлять Минстратпром.

Временные главы МВД Игорь Клименко и СБУ Василий Малюк будут назначены на постоянной основе.