Эстония запретила ввозить в страну канистры с российским топливом

Эстония с понедельника, 6 февраля, запретила водителям ввозить на территорию страны бензин из россии в канистрах.

Об этом сообщает пресс- служба правительства Эстонии .

«Переходный период санкций, введенных Европейским Союзом в отношении нефтепродуктов из российской федерации, завершается 5 февраля, а их закупка и ввоз в Европейский союз будут запрещены с понедельника», - говорится в сообщении.

Руководитель службы по запретам и ограничениям, представляющий сферу защиты общества при таможенном отделе Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус подчеркнула, что нефтепродукты из россии запрещается с 6 февраля покупать, ввозить и передавать. Также в список запрещенных товаров входит топливо.

«На сегодняшний день примерно у 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией есть 10-литровая канистра с топливом, кроме стандартного заправленного топливного бака в машине», - отметила она.

Исходя из правовых актов, житель ЕС может купить топливо в россии в случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.

То есть пассажир имеет право ввозить в Европейский союз топливо, находящееся в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначенное для использования в нем.

«В Европейский союз запрещается ввозить топливо в канистре, которое было куплено у россии, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, то есть завершению поездки», – сказала Тинкус.

Она подчеркнула, что запрет на ввоз товаров в канистрах во время въезда из россии действует одинаково во всех государствах Балтии и Финляндии.

Напомним, Совет ЕС 4 февраля утвердил потолок цен на нефтепродукты, изготовленные в россии или экспортируемые оттуда.