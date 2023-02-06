Украинский парламент призвал Грузию и международные организации отпустить Саакашвили на лечение за границу

Верховная Рада Украины обращается в Грузию, ЕС и международные организации о необходимости немедленного перевода третьего президента Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Соответствующее постановление было поддержано 311 нардепами, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Так, принимая во внимание критическое состояние здоровья Саакашвили, ВРУ призывает правительство Грузии обеспечить его надлежащей медицинской помощью. При этом украинский парламент обращается к грузинскому правительству с требованием разрешить срочное перемещение третьего президента Грузии за границу для необходимого лечения.

Кроме того, Верховная Рада призывает власти Грузии предоставить доступ к гражданину Украины Саакашвили Уполномоченному ВРУ по правам человека Дмитрию Лубинцу.

В то же время украинский парламент обращается в Европейский парламент, Совет Европейского Союза, Европейскую Комиссию, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и парламенты государств-членов ЕС усилить политическое давление на грузинское правительство с целью обеспечить третьего президента Грузии, гражданина Украины надлежащей медицинской помощью и надлежащими условиями содержания в медицинском учреждении и способствовать его переводу в европейские или американские медицинские учреждения.

Напомним, как Саакашвили во время судебного заседания показал, в каком ужасном состоянии он находится. При этом инъюст Грузии не видит причин для перевода Саакашвили в реанимацию.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти Грузии намерены убить бывшего грузинского президента и нынешнего гражданина Украины Михеила Саакашвили.

МИД Украины выразил протест по поводу негуманного обращения с Саакашвили.