Сейчас ноль желающих стать руководителем Государственной таможенной службы, - Арахамия

Сейчас нет желающих стать новым руководителем Государственной таможенной службы. Также у власти пока нет кандидатов на эту должность.

Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

- Пока нет никаких (кандидатов). Более того, если обычно у нас много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль, - сказал он.

По его словам, предыдущего руководителя таможни Демченко не уволили раньше, потому что у него был «базовый иммунитет» после назначения.

– Это человек с чистой репутацией. Ранее он возглавлял пограничную службу. У меня нет данных, что он участвовал в каких-либо схемах. Но для того чтобы наводить порядок на таможне, недостаточно быть просто честным человеком, - считает нардеп.

Он уверен, что из руководства таможни уволили коррупционеров, однако основные коррупционные возможности существуют на низовых уровнях. Арахамия считает, что на таможне есть несколько проекций, создающих условия для коррупции.

– Основная – «договорняки» на местах. Я понимаю таможню в ее нынешнем состоянии как полностью феодальную структуру. То есть, когда даже фигура начальника областной таможни не играет такой роли, как начальник смены. Поэтому изменить ситуацию можно только институционально, – говорит Арахамия.

Напомним, ранее Кабмин сменил руководство Государственной таможенной службы, должности потеряли три топ-менеджера.