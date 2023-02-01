Суд в Тбилиси оставил Саакашвили в заключении – даже несмотря на критическое состояние здоровья политика

Тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его.

Об этом сообщает Грузия Online.

Это решение огласил судья Георгий Аревадзе. Тем самым Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили. Решение судьи вызвало недовольство родственников и сторонников бывшего президента.

С ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Данное ходатайство судья рассматривал около двух месяцев. На сегодняшнем заседании стороны произнесли заключительные речи, после чего судья огласил решение.

Адвокаты призвали судью удовлетворить их ходатайство и вынести справедливое решение. Шалва Хачапуридзе напомнил, что спасение жизни экс-президента находилось в руках судьи. По пояснению адвокатов, судья своим решением мог сыграть историческую роль и заложить основу для большого примирения.

Исходя из состояния здоровья, Михаил Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал даже дистанционно. Напомним, что из-за заключения Саакашвили находится в критическом состоянии, он потерял много веса из-за тяжелой болезни. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Саакашвили отравили.

Напомним, что Верховная Рада призвала Грузию и международные организации отпустить Саакашвили на лечение за границу.