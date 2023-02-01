Швейцария приближается к отказу от многолетнего нейтралитета из-за войны в Украине, – Reuters

Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от многолетнего статуса нейтралитета и позволит экспорт оружия собственного производства в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, по закону покупателям швейцарского оружия запрещено его реэкспортировать, и это ограничение, по мнению некоторых представителей вооруженной промышленности страны, вредит торговле. При этом призывы европейских соседей Швейцарии разрешить передавать оружие Киеву раздаются все громче.

Лидер правоцентристской партии FDP Тьерри Буркарт подал в правительство просьбу разрешить реэкспорт оружия в страны с демократическими ценностями, подобными швейцарским.

«Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира», — сказал он в интервью агентству.

По его мнению, у Швейцарии не может быть права вето, чтобы остановить другие страны в оказании помощи Украине. В противном случае это будет означать поддержку России, которая не является нейтралитетом.

«Другие страны хотят поддержать Украину и сделать что-нибудь для безопасности и стабильности Европы. Они не могут понять, почему Швейцария должна сказать «нет», – сказал Буркарт.

С такой позицией согласны все больше избирателей в Швейцарии. Соцопрос Sotomo, опубликованный 5 февраля, показал, что 55% респондентов поддерживают разрешение на реэкспорт оружия в Украину.

Буркарт также сказал, что он получил положительные сигналы об изменении закона от других партий. Правительство Швейцарии, в свою очередь, заявило, что не будет препятствовать парламентским обсуждениям.

«Берн придерживается существующей законодательной базы... и рассмотрит предложения в должное время», — сказал представитель Департамента по экономическим вопросам, курирующий вопросы торговли оружием.

Швейцарский нейтралитет по поводу неснабжения оружия воюющим странам действует с 1815 года и был закреплен договором 1907 года. В стране действует отдельное эмбарго на продажу Украины и россии.