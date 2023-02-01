ВР назначила Малюка главой СБУ

Верховная Рада назначила Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании Парламента во вторник, 7 февраля.

Накануне вечером кандидатуру Малюка поддержал профильный Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке.

Как известно, Василий Малюк возглавлял ведомство в статусе исполняющего обязанности с июля 2022 года после увольнения Ивана Баканова.

Справка

39-летний Василий Малюк стал первым заместителем главы СБУ 3 марта 2022 года. До этого занимал должность заместителя Министра внутренних дел (с 16 февраля по 2 марта 2022).

С 13 марта 2020 по 26 июля 2021 был начальником Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Малюк начал службу в региональных управлениях СБУ с 2001 года. Он занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

25 марта 2022 года Василию Малюку присвоено звание бригадного генерала.