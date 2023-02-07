Нардепы утвердили Клименко министром внутренних дел

Верховная Рада назначила Игоря Клименко министром внутренних дел.

Соответствующее решение было принято на заседании Парламента во вторник, 7 февраля.

Его кандидатуру поддержал 321 народный депутат. Из них 224 от фракции «Слуга Народа». ЕС не дала ни единого голоса за кандидутуру Клименко. Один голос «За» дала фракция «Голос».

Как известно, 18 января в результате катастрофы вертолета в Броварах погибли глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

В тот же день правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел. Место Клименко с приставкой и.о. занял начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, выходец из Николаевской области Иван Выговский.

Справка

Генерал полиции Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет.

До 1997 года проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию психолог.

В период с 1998 по 2004 год работал в структуре управления МВД в Харьковской области.

Потом Клименко работал в департаменте кадрового обеспечения МВД, который возглавил в 2015 году.

В 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности правоведение.

В октябре 2017 года был назначен на новую должность заместителя руководителя Нацполиции — начальника департамента кадрового обеспечения.

С марта 2018 года занимал должность заместителя главы Национальной полиции.

В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью Защитнику Отечества.