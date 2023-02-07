Министр обороны Германии приехал в Киев и привез первый, пока игрушечный, Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев и передал украинскому коллеге Алексею Резникову модель танка Leopard 2.

Об этом Резников сообщил в Twitter, пишет «Европейская правда».

«BREAKING: в Киев прибыл первый Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Бундесканцлеру, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!», – говорится в сообщении.

Немецкое агентство DPA подтвердило приезд Писториуса и министр заявил, что «Украина получит более 100 основных боевых танков более старого типа Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран».