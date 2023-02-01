Зеленский назначил руководителей Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав трех областных госадминистраций: Днепропетровской, Херсонской и Запорожской.

Соответствующие указы размещены на сайте президента 7 февраля.

Днепропетровскую область возглавил Сергей Лысак – начальник СБУ Днепропетровской области, на должность был назначен в июле 2022 года. С 2020 по июль 2022 он возглавлял управление Службы безопасности Украины в Житомирской области. 25 марта 2022 г. президент Зеленский своим Указом присвоил ему звание бригадного генерала.

Сергей Лысак на фото слева

Запорожскую область — Юрий Малашко до назначения он был исполняющим обязанности начальника штаба – заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ, а перед этим руководил Красногоровской военной администрацией Донецкой области.

Юрий Малашко

Херсонская область - Александр Прокудин родился в Николаеве. С 2000 работал в органах внутренних дел. Возглавлял Управление кадрового обеспечения УМВД Украины в Херсонской области. В 2015 году был назначен на должность заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. С 2019 по февраль 2022 был начальником ГУНП в Херсонской области.