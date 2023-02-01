Зеленский выступает за то, чтобы у власти было больше людей с опытом войны

Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы в центральных и местных властях было больше людей с опытом войны.

Об этом он сказал во время вечернего обращения к украинцам.

Глава государства привел в пример нового «прошедшего испытание войной» председателя СБУ Василия Малюка, а также новоназначенного министра внутренних дел Игоря Клименко, который « прошел вместе со всеми путь защиты нашего государства » .

Сейчас у нас есть люди, которые получили опыт такой войны. Есть четкие результаты в своей работе на государство, воюющее за свой народ и за свою независимость. Таких людей должно быть больше на должностях разного уровня в органах центральной и местной власти » , – сказал Зеленский.

6 февраля Зеленский сообщил, что в ряде приграничных и прифронтовых регионов будут назначаться руководители с военным опытом, и уже 7 февраля Кабинет министров поддержал назначение трех таких председателей.