Германия, Дания и Нидерланды передадут Украине 100 танков Leopard 1

Не менее 100 танков Leopard 1A5 готовы передать Украине Нидерланды в сотрудничестве с Данией и Германией.

Об этом заявила голландский министр обороны Кайса Оллонгрен, пишет сайт минобороны страны.

По ее словам, эти страны также будут поставлять запчасти и боеприпасы к танкам, а Нидерланды готовы присоединиться к обучению украинских экипажей.

«Война в Украине находится на решающем этапе. Я ожидаю, что боевые действия обострятся в ближайшие месяцы. Россия продолжает мобилизацию, и есть признаки того, что она готовит новое наступление. Вот почему поставка основных боевых танков важна – чтобы поддерживать устойчивость Украины и улучшить ее позиции на поле боя», – сказала она.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в тот же день написал в Twitter, что Нидерланды «продолжают вносить финансовый и кадровый вклад» в борьбу Украины с оккупантами.

«Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине не менее 100 боевых танков Leopard 1A5. Они нужны украинцам для сопротивления российской агрессии», – говорится в сообщении.

Напомним, 3 февраля правительство Германии разрешило экспорт танков Leopard 1 в Украину.