Зеленский прилетел в Великобританию – его встретил премьер-министр Сунак

В среду, 8 февраля Президент Украины приземлился в британском аэропорту Станстед. Он прилетел на самолете Королевских Военно-воздушных сил.
Об этом сообщает BBC .
Президент Зеленский посетит Даунинг-стрит, встретится с королем и станет одним из немногих лидеров, лично выступающих перед парламентом.
Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльзом III проведет аудиенцию с Зеленским в королевской резиденции сегодня днем.
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13:10 Зеленский уже встретился с премьером Риши Сунаком в аэропорту.
Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa .
🇬🇧🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023
«Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и Премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию», - написал Зеленский в своем Telegram .
13:05 Самолет с Владимиром Зеленским на борту прибыл в Великобританию.