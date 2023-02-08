Кабмин уволил первого замглавы Минздрава и замглавы Госслужбы по вопросам геодезии

Кабинет Министров Украины в среду, 8 февраля, принял решение об увольнении двух чиновников.

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его данным, с должности первого заместителя Министра здравоохранения Украины Комарида Александра Олеговича. Он занимал этот пост с июня 2021 года. До этого был генеральным директором Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины.

Кроме этого сегодня была уволена Кашталян Татьяна Николаевна с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Напомним, Кабмин согласовал кандидатуры глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской ОГА.